Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) 8- 15 yaş arası yaz okulları 23 Haziran’da başlıyor.GAZİANTEP (İGFA) - “Eğitim Şehri Gaziantep” vizyonuyla Eğitim Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde her yaşa hitap eden kursların yer aldığı ve öğrenciler için kapsamlı eğitimlerin verildiği GASMEK merkezlerinde çocuklara kültürel, sanatsal ve mesleki alanlarda zengin bir eğitim imkanı sunuyor.

Program kapsamında çocuklar, bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi eğitimi, din eğitimi, resim ve sanat eğitimi, dil eğitimi, el sanatları, Türk-İslam sanatları müzik ve sağlık eğitimleri gibi daha bir çok çeşitli alanlarda hem öğrenecek hem eğlenecek.

Ücretsiz olacak kurslarda 21 Mayıs itibarıyla başlayan başvurular için kapsamlı bilgiye 0342 335 27 00 irtibat numarasından ulaşırken çocuklarına kayıt yaptırmak isteyen veliler online olarak www.gasmek.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilirler.

SPOR MERKEZLERİ DE YAZ OKULLARI KAPSAMINDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Spor merkezleri bünyesinde düzenlenen yaz okullarıyla çocuklar yaz tatili boyunca sağlıklı ve eğlenceli bir tatil geçirecek. 2025 yılında “Spor Şehri Gaziantep” vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çocukları etkinliklere doyuracak.

7-15 yaş gruplarına yönelik eğitimlerin yer alacağı yaz okulları 25 Haziran-1 Eylül 2025 tarihleri arasında sürecek. Spor Yaz Okulu, çocuklara sporu sevdirme, sağlıklı bir yaşam biçimi kazandırma ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla düzenlenecek.

Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 14 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 5 futbol sahası, bir tenis kompleksi ve bir E-Spor merkezi ile çocuklara futbol, voleybol, basketbol, yüzme, taekwondo, karate, tenis, badminton, atletizm, güreş, judo, kick boks gibi birçok branşta ücretsiz eğitimler verilecek.