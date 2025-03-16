“Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, Gazze halkını da yalnız bırakmıyor.ANKARA (İGFA) - Gazze’de yıkıntılar arasında hayatını sürdüren pek çok ihtiyaç sahibi, Türk Kızılay’ın ulaştırdığı Ramazan yardımlarıyla iftar sofrası kuruyor.

Onlardan biri de Han Yunus’taki Ebu Amuna Ailesi. Molozlar arasında kurdukları sofra, Gazze’deki insanlık dramını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Gazze’deki insani krizin etkilerini hafifletmek için çatışmaların yaşandığı ilk günden beri bölgeye yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, yıkıntılar arasında hayatını sürdüren ihtiyaç sahiplerine iftarlık desteği ulaştırıyor.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde, çatışmalar nedeniyle evleri enkaza dönen Ebu Amuna ailesi de onlardan biri. Beş kişilik Ebu Amuna Ailesi’nin Türk Kızılay’ın ulaştırdığı iftarlık desteğiyle yıkıntılar arasında kurduğu iftar sofrası Gazze’de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne sürüyor. Bölgede gıda kolisi dağıtımlarını sürdüren Kızılay ekipleri, pek çok ailenin enkaza dönüşen evlerinde yaşamaya devam ettiğine şahit oluyor.

KIZILAY’DAN GAZZE’YE HER GÜN 30 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

Türk Kızılay, çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze’de hizmet veren aşevinin kapasitesini Ramazan’da artırarak 30 bin kişiye çıkardı. Gazze’nin kuzeyinde Rimal ve Derilbelah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah’taki dağınık yerleşimlerde iftarlık desteği veren Kızılay, temel mutfak ihtiyacı içinse 50 bin gıda kolisi dağıtıyor.

Türk Kızılay’ın Ramazan kampanyası kapsamında Gazze’de gıda yardımlarına Filistin Gıda Yardımı ve Filistin İftar/Sahur seçenekleriyle katkı sunmak mümkün.

Hayırseverler GAZZE yazıp 2668’e SMS göndererek 50 TL bağışta da bulunabilir. Detaylı bilgiye kizilay.org.tr/ramazan adresi, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, mobil uygulama ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri aracılığıyla ulaşmak mümkün.

https://youtu.be/TQ_g_3EifxU