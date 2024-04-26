Gebze Belediyesi’nin düzenlediği ortaokullar arası 40 Hadis-i Şerif ezberleme yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin düzenlediği 40 Hadis-i Şerif Ezberleme yarışması sonuçları açıklandı. Yüzlerce öğrencinin ter döktüğü yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tören, 17 okuldan 395 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Finale kalan 20 öğrenciden dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ecrinnur Kaya’ya 8 bin TL’lik hediye çeki, ikinci olarak tamamlayan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu’ndan Merve Akkuş’a 5 bin TL’lik hediye çeki ve 3. olan Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip Lisesi’nden Betül Orasan’a ise 3 bin TL’lik hediye çeki ödülü verildi. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile noktalandı.