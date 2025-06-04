Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 435 bin metrekarelik Gebze Millet Bahçesi’nin açılışında, “Gebze’nin akciğerleri olacak bu alan, bayram hediyesi olsun,” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye kazandırdığı Millet Bahçesi’ni bayram öncesi düzenlenen törenle hizmete açtı. Eski Askeri Kışla Alanı üzerine inşa edilen 435 bin metrekarelik devasa proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir, lokomotif köyü, otopark, yeni yollar ve sosyal donatılarla projeye destek verdi. Millet Bahçesi’ne 5 km’lik yol, 19 bin ton asfalt ve 740 araçlık otopark inşa eden Büyükşehir, Ankara ve Yeni Bağdat Caddesi kavşak düzenlemeleriyle ulaşımı kolaylaştırdı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Devasa bir projeyi daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gebze’nin nefes aldığı bir alan olan Millet Bahçesi, Gebzelilere bayram hediyesi olsun” dedi.

640 dönümlük kamusal alanda 12 bin 600 metrekarelik biyolojik gölet, 6,5 km yürüyüş yolu, 5,2 km bisiklet yolu, 740 araçlık otopark (54’ü engelli araçlara ayrılmış), futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanları, lokomotif köyü ve kütüphane gibi sosyal donatılar yer alıyor.

GEBZE’NİN YENİ YAŞAM MERKEZİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Millet Bahçesi, Gebze’nin akciğerleri olacak. Bu projeyi hayata geçiren Başkan Büyükakın’a teşekkür ediyoruz,” dedi. Törene Gebze Kaymakamı, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Bando Takımı’nın konseriyle renklenen etkinlikte, Büyükakın fidan dikti, çocuklarla penaltı atışı yaptı ve kütüphanede öğrencilerle sohbet etti.

Bu arada koşu ve bisiklet yolları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi, restoran ve kafelerle donatılan alan, Gebzelilere doğayla iç içe bir yaşam merkezi sundu.