Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kente kazandıracağı en önemli vizyon yatırımlardan biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi, modern projesi ve yapımında kullanılan teknolojik iş makineleriyle üniversite öğrencilerinin inceleme konusu oldu. Şantiye alnına teknik gezi düzenleyen ADÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Bölümü öğrencileri, projeye hayran kaldı.



Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, Başkan Ömer Günel’in İnovatif Turizm Yatırımı Ödülü’ne layık görülen projelerinden biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Camikebir Mahallesi’nde bulunan eski belediye binasının kontrollü bir şekilde yıkılmasıyla yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmada, ekipler tarafından projede yer alan otoparkın diyafram duvarlarının yapımı tamamlandı.





Kuşadası’nın sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal yaşamına önemli bir katkı sunacak olan projede ekipler tarafından şu an zemin güçlendirme çalışması yürütülüyor. Yüksek binalar içermeyen 20 bin metrekare alana sahip Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesinde 38 dükkan, 2 katlı 600 araçlık otopark, 500 kişilik bir amfi tiyatro, çocuk oyun, yürüyüş ve çeşitli etkinlik alanları olacak. Büyük çoğunluğu yeşil alandan oluşacak proje Kuşadası’na çok yakışacak.



Kuşadası’nda çok önemli bir ihtiyacı giderecek olan kent meydanının şantiye alanına, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi yönetimi ve ADÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Bölümü öğrencileri tarafından teknik gezi düzenlendi. Öğretim üyeleri eşliğinde teknik geziye katılarak şantiye alanını gezen öğrencilere, ilk olarak kent meydanı projesinin detayları anlatıldı. Daha sonraysa projede kullanılan son teknoloji iş makineleri ve malzeme türleri hakkında bilgi verildi. Teknik gezinin son kısmındaysa öğrenciler, zemin güçlendirme çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Şantiye binasında sergilenen kent meydanının maketini gören geleceğin mühendisleri, projeyi çok beğendi.