2022 yılından itibaren ülkemizde ve tüm dünyada 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Türk Mutfağı Haftası”Şile Kent Meydanında kutlandı.Nurcan Kırcalı / İSTANBUL (İGFA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim müdürlüğü koordinasyonunda Şile İLÇE Milli Eğitim Müdürlüğü’müz organizasyonunda “Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”tarafından hazırlanan Türk Mutfağı Haftası programı Şile’ler tarafından yoğun ilgi gördü. Programa katılan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizion Komutanı Hv Svn Albay Mehmet Sutaşır,İl Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program açılış konuşmalarında yetkililer; Binlerce yıllık köklü geçmişiyle, dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri olan Türk mutfağının, en belirleyici özelliklerinden biri, ülkemizin eşsiz konumundan kaynaklanan çeşitliliğidir denildi. Akdeniz bölgesinde daha hafif, zeytinyağlı yemekler tercih edilirken, ülkenin doğusunda ise daha yoğun baharatlı ve et ağırlıklı yemekler karşınıza çıkar. Türk mutfağı denilince, elbette akla ilk gelen, Osmanlı Saray Mutfağı’dır. Çünkü Türk mutfağının temelleri, Osmanlı dönemine dayanır. Hem saray mutfağından günümüze kadar gelen geleneksel tatlar, hem de Türkiye’nin tüm bölgelerine has, farklı lezzetlerin yarattığı şölen, bu mutfağın adeta imzasıdır ve bu nedenle dünyanın en zengin mutfakları arasında yer almakta olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE’Yİ ANMADAN OLMAZ

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya programda yaptığı konuşmada Türk Mutfağının Zengin ve Kadimden gelen bir mutfak olduğunu uzun yıllar adeta süzülerek, damıtılarak bugünlere gelmiş bir mutfak. Her biri ayrı değer ve doğallığa sahip değerlerin bir araya gelmiş olan bir mutfak bu mutfak insan için şifa olan bir mutfaktır. Bu yemek kültüründe ve hikayesinde de aslında bir milletin ve yaşadıklarının hikayesinin içinde barındıklarını biliyoruz. Üzüm hoşafı denilince bir şifa niyetiyle serinlemek mümkün ama Çanakkale’yi de anmadan olmaz. Bir medeniyetin bir kültürden üç neslinden her daim dem vurulur Musiki, Mimari ve Mutfak işte bu üç değer bir medeniyetin ana taşlarının üç göstergesidir. Mutfağımıza biz sahip çıkacağız biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkacak. Elbette sadece mutfak değil, bizim musikimiz zenginliğiyle, bizim mimarimiz zenginliğiyle bize ait. Ama unutulmamalı bunların her biri binlerce yıla uzanan geçmişi, coğrafya coğrafya işlenen anısı ve tabi ki insanımıza dair yazgısı vardır” ifadelerini kullandı.

Program sonunda “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabında bulunan tarife uygun olarak hazırlanmış geleneksel yemeğimiz nohutlu tavuklu pilav ve İstanbul’un üç coğrafi işaretli ürününden biri olan Şile Kestane Balı ile yapılan sirkencubin şerbeti sunumu gerçekleştirildi.

Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabından hareketle hayata geçirildiğine dikkat çekildi. Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası ile kadim Türk mutfağın hikâyesi, tüm derinliği ile ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılmaktadır.