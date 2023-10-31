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Bursa'da Gemlikli balıkçılar ilçenin Belediye eski Başkanı Refik Yılmaz'ı Kayıkhanede misafir etti.Tarık ŞEKER - Gemlik Basın / BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlikli balıkçılar eski Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ı Kayıkhanede misafir ederek, son mahalli seçimlerde destek verdikleri Başkan'dan umdukları desteği maalesef alamadıklarını söyledi.

Liman içindeki sorunların daha da fazlalaştığını ifade eden Gemlikli balıkçılar, "Biz kooperatif olarak bu seçimlerde parti öncelikli değil çözüm sunacak olandan yana olmak istiyoruz, 100’e yakın balıkçı esnafı olarak ailelerimizle birlikte aday olursanız oyumuz size olacak. Sizi destekleyeceğiz. 4,5 sene önce siz bize hangi hizmetleri yaptıysanız onlar kaldı. Onların üstüne çok fazla şey katıldığını söyleyemeyiz Sizin döneminizi özledik. Biz balıkçıların biriken sorunlarını ancak siz çözersiniz. Lütfen aday olun ve Gemlik tekrar hizmet görsün' şeklinde dert yandılar.

Refik Yılmaz ise, geçen 4,5 yılın Gemlik’in kayıp yılları olduğunu belirterek 'Keşke çalışsalardı da kaybeden Gemlik olmasaydı' dedi.

Yılmaz, adaylık konusunda da konuşarak "Gemlik sokaklarında dolaştığımda, çarşıya çıktığımda, pazara gittiğimde karşılaştığım insanlardan aday olmam hususunda yoğun talep var. Bugünkü ziyaretimizde Balıkçı kardeşlerimiz de aynı talebi dile getirdiler. Vakti zamanı geldiğinde siyasi büyüklerimizle istişare ederek ona göre yola çıkarız. İnşallah bu görev tekrar bize tevdi edilirse 8 sene gece gündüz hizmet ettiğim vefalı Gemlik halkının desteği ile seçimi açık ara önde kazanır, başta depremsellik olmak üzere tüm alanlarda Gemlik’in kayıp yıllarını telafi ederiz. Gemlik halkı tekrar hak ettiği hizmetlere kavuşur" diye konuştu.