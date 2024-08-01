Bursa’nın Gemlik ilçesinde ilgili kurumlar tarafından bakım ve temizliği yapılmayan derenin hastalık taşıdığı ileri sürülüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçe merkezinde bulunan dere, bakımsızlık dolayısıyla bölgedeki çevre kirliliği örneklerinden biri haline geldi. Yeterli temizlik yapılmaması sebebiyle kuru ağaç dalları ve çeşitli atıklarla dolan derenin, etrafa koku yaydığından da şikayet ediliyor.

Derenin kirliliğinden şikayet eden bölge halkı, kirlilik dolayısıyla çocuklarının da oynadıkları suyun hastalık barındırabileceğinden endişe ediyor.

Kentin estetik görüntüsünü de bozan kirliliğin yetkililer tarafından temizlenmesi gerektiğini kaydeden vatandaşlar, hem alanı bilinçsiz kullanan kişilere hem de bölgeye yeterli ilgiyi göstermeyen yetkililere tepki gösteriyor.

“KÖTÜ KOKULAR YAYILMAYA DEVAM EDİYOR”

Bir vatandaş, kötü kokuların yayıldığı derenin kentin hem estetiğini bozduğunu hem de sağlık açısından tehdit ettiğini ifade ederek, “Merkezde bulunan bu derenin bu denli hor görülmesi etrafa kötü kokular yaymakla beraber buraya gelen ziyaretçilerde de kötü bir intiba bırakıyor. Çöp kovalarının bulunduğu bu ortamda bırakın yere atmayı dereden takvim çöpünün çıkması bile bilinçsizliğin ötesindedir. Doğayı ne kadar hor kullanırsak, insanlık olarak o kadar az yaşarız.” dedi