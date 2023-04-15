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Kazada kamyonet sürücüsü Sarıçoban, ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23 yaşındaki Bekircan Sarıçoban’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyon ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 23 yaşındaki Bekircan Sarıçoban yaşamını yitirdi.

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