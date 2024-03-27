Yerel seçimlere bir haftadan kısa süre kaldı. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü sandık başına geçerek oy kullanacak. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay, vatandaş ve esnaf gezilerine devam ediyor. Sahada adım atmadık yer bırakmayan Hatice Gençay, projeleri ve çözümleriyle birlikte seçmenlerin gönlünü fethetti.

Gencinden yaşlısına sıkmadık el bırakmayan Hatice Gençay'ın anketlerde de önde olduğu görülüyor. 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren yapacağı çalışmalara şimdiden odaklanan Gencay, projeleriyle Didim'i kalkındırmayı hedefliyor.

Haber: Ömür Yapıcı