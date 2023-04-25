AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, Söke’de gençlik buluşması kapsamında düzenlenen “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” programında gençlerle buluştu. Burada yeni seçmenlerle tanışma imkanı bulan Ancın, gençlerle bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Verimli fikir alışverilerinin gerçekleştiği buluşmada gençler “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Partiye” dedi.

Ozan Ancın’ın yanı sıra programa Çine Gençlik Kolları Başkanı Kaan Namlı ve Çine Gençlik Kolları mensupları katıldı. Buluşmada 24 Nisan’da doğan gençler için doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi.

“Gençlerimiz oylarını soğan videosu çekenlere vermeyecek”

İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, bir açıklama yaparak gençlerin AK Parti’ye güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Ancın şöyle konuştu:

“Gençlerimiz oylarını mutfaktan soğan vidosu çekenlere, otobüsün kapısında raks oynayanlara vermeyecek. Gençler, gelecekleri için gecesini gündüzüne katıp, durmadan yorulmadan bir yandan yüzde 100 yerli araba, İHA, SİHA Kızılelma ve daha nice yüzyılın projelerini imzasını atan, bir yandan da gençlerin istihdamı için, geleceği için projeler geliştiren liderine Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecekler.”

“Aile ve Gençlik Bankası kuracağız”

Konuşmasında “AK Parti gençlere güveniyor, onların fikirlerini önemsiyor, gençleri dolgu malzemesi olarak görmüyor” ifadelerini kullanan Ancın şöyle devam etti: “Bu yüzden seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdi. Seçim beyannamemizde üniversite öğrencilerine tanınan cep telefonu ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak, Türkiyemiz’in kendi üreteceği doğalgaz ve petrol gelirleriyle kurulacak Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu doğrultuda gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak. Gençlerimiz, Türkiye yüzyılına emin adımlarla yürüyorlar” dedi.

Haber: Ebru Paksoy