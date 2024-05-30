Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmen meslek kanunu değişiklikleri kapsamında rotasyonun kaldırıldığına dair bazı sendikaların yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu belirterek, üyelerini doğru bilgilendirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.ANKARA (İGFA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan rotasyonun kaldırıldığına dair resmi bir açıklama gelmemiştir. Bazı sendikaların, rotasyonun kaldırıldığı veya kanuna girmediği yönündeki açıklamaları yanıltıcıdır. Bu tür açıklamalar üyelerini ve öğretmenleri aldatmaya yönelik gayri ciddi beyanlardır," dedi.

Özat, rotasyonun öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yer aldığını ve bu maddenin halen geçerli olduğunu vurguladı. "Rotasyon, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği madde 48'de düzenlenmiştir ve bugüne kadar uygulanmasa da mevzuatta halen yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan rotasyon yapılmayacağına dair resmi bir açıklama gelmediği sürece, rehavete kapılmamalıyız," şeklinde konuştu.

Sendikaların üyelerine doğru bilgi verme sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Özat, "Bazı sendikalar üyelerine 'Biz çözdük, artık yok' gibi ifadelerle yanlış bilgi veriyorlar. Türk Eğitim Sen, rotasyon yok diye mesaj atarken, Eğitim Bir Sendikası da rotasyonu kanuna sokmadık diye bilgi veriyor. Ancak, bu sendikaların mevzuattan haberi olmadığı ortadadır. Eğitim Gücü Sen olarak, üyelerimize ve öğretmenlere doğru bilgi vermeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Özat, Eğitim Gücü Sen'in rotasyonla ilgili çekincelerini dosya olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduklarını ve mağduriyet yaratmayacak bir çözüm talep ettiklerini belirtti. "Rotasyon konusundaki çekincelerimizi ve taleplerimizi bakanlığa ilettik. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için çözüm arayışımız devam ediyor," dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, öğretmenlerin haklarını koruma ve doğru bilgilendirme konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edecektir