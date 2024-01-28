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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 13 deneyimizden biri olan CRISPR - Gem deneyi için pür dikkat çalışırken pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu görevini başarıyla sürdüren ilk astronot Alper Gezeravcı, her gün uzaydan çalışmalarını yaptığı deneylere yönelik paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor.

Türk Uzay Ajansı (TUA), Gezeravcı'nın CRISPR-Gem deneyi çalışmasını paylaştı.

Bu deneyin genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçladığına dikkati çeken TUA paylaşımında, "CRISPR, genler üzerinde değişiklik yapma imkanı tanıyan bir teknik. Projede, bitkilerde uzay ve Dünya koşullarında genetik değişiklikler test edilerek, CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğu ilk defa araştırılacak. Elde edilen sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı.