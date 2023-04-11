Giresun Valiliğinde bulunan konferans salonundaki ses ve görüntü sisteminde yapılan bakım ve onarım sonrası mikser ve amfi cihazları yeni alınmış gibi göstererek faturalandıran İl Özel İdaresi’nde görevli üst düzey 4 kişi hakkında ’Kamuyu zarara uğratmak’ suçundan soruşturma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Valilik konferans Salonu’nda yapılan ses ve görüntü sistemlerinde yapılan bakım, onarım işinde mikser ve anfinin yenisi alınmış gibi gösterilerek harcama yetkisi verildi. Konunun ortaya çıkmasının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş konuyla ilgili soruşturma talimatı verdi. Yapılan soruşturmada “Gerek araştırma soruşturma raporları gerekse, yazılı savunmada ses sistemi cihazlarından olan bir adet mikser ve bir adet amfinin yenisi alınmış gibi belgelerde gösterilmesinden dolayı harcama yetkisine verilen görevin tam yapılmasında Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Hizmet İşleri-Genel Şartnamesi hükümlerine uymadıkları kanaati oluşmuştur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükümleri çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı Vekili H.M., Müdür C.A., Şef H.G. ve Bilgisayar İşletmeni A.V. hakkında işlem yapılmasını gerektirecek davranışlar bulunmaktadır. Bu açıdan 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi uygun olacaktır” denildi.

Soruşturma kapsamında alınan karara itiraz edilirken, 6 üyeden oluşan Giresun İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu’nda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca ve kurum avukatı Orhan Tozlu’nun red oyuna karşı oy çokluğu ile ceza kaldırıldı.