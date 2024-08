ÜÇGE Grup Şirketleri’nin kurucusu, Merhum Gökçin Aras, vefatının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde saygı ve özlemle yad edildi.

BURSA (İGFA) - ÜÇGE Grup Şirketleri’nin kurucusu Gökçin Aras, vefatının 2’nci yılında ÜÇGE şirketlerinde ve Bursa Fethiye Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenlerle anıldı. Törene ailesi, ÜÇGE Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, dostları ve sevenleri katıldı. 17 Ağustos 2022’de hayata veda eden Aras, iş dünyasında ilham verici bir rol model olarak unutulmaz bir iz bıraktı.

Gökçin Aras anısına ÜÇGE’nin Bursa Işıktepe OSB fabrikasında düzenlenen anma töreninde, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanları Damla Aras ve Can Aras konuşma yaptı. Tören; Bursa Kestel, Mustafakemalpaşa, İstanbul ve Almanya'daki ÜÇGE şirketleriyle eş zamanlı canlı yayın bağlantısı kurularak tüm şirket genelinde paylaşıldı.

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras, konuşmasında, babası Gökçin Aras’ın yalnızca bir iş insanı değil, hayatı tutkuyla yaşayan, fikirleriyle yol gösteren, işine ve ülkesine derin bağlılık duyan bir vizyoner olduğunu vurguladı. Gökçin Aras’ın, iş dünyasındaki yolculuğuna 1976’da Bursa’da küçük bir dükkânda başladığını ve bu dükkânın, onun hayallerinin filizlendiği yer olduğunu belirtti. Can Aras, onun "Gerçek başarı tek başına kazanılmaz," diyerek her zaman ekibinin gücüne inandığını ifade etti. Aras “Onun inançla, kararlılıkla kurduğu bu yapı, zamanla dünyaya açılan bir marka haline geldi. Bizler de onun emanet ettiği bu değerleri korumak ve ÜÇGE’yi küresel arenada liderliğe ulaştırmak için aynı kararlılığı taşıyoruz” dedi.

Can Aras’ın ardından ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras, yaptığı konuşmada Gökçin Aras’ın hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyen bir vizyoner olduğunu vurguladı. Gökçin Aras’ın hayatını cesur adımlarla inşa ettiğini, öğretmenlikten başlayıp hayallerine doğru ilerleyerek ÜÇGE’ nin temellerini attığını belirten Damla Aras “Onun değerleri ve vizyonu her zaman yolumuzu aydınlatacaktır. Artık hedefimiz, onun temellerini attığı bu anlamlı yolculuğa, çok daha büyük başarılara imza atarak devam etmektir. Kalplerimizdeki özlemini en derinden hissettiğimiz Gökçin Aras’ı sonsuz minnet ve sevgiyle anıyoruz’ dedi.