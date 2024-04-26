Çekimleri Çamlıca’da yapılan “Grabuna” filminin Galası 29 Nisan'da yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Grabuna filminin galası 29 Nisan'da İstanbul’da yapılacak.

İstanbul Torunlar Center Mecidiyeköy adresindeki 20.00’de kokteyl ile başlayacak filmin sunumu saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Senaryosunu Keşanlı Ergin Kılıkçıer’in yaptığı “Grabuna” filminin başrollerini Öykü Gürman ile Hakan Akgün’ün yaptığı filmde ayrıca Kaan Yılmaz, Ramiz Mullamusa, Özlem Gezgin, Mehtap Bayri ve Bahtiyar Engin’ de rol alıyor.

Yönetmenliğini Tolga Savu’nun yaptığı,Yapımcılığını F.Alper Aksoy’un üstlendiği “Grabuna” filmi tüm sinemalarda olduğu gibi Keşan Cine Bendis’te de 3 Mayıs’ta vizyona girmesi bekleniyor.