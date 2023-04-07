İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi’nin Malatya Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi’nde kurmuş olduğu konteyner kentte yaşayan çocuklara Özel Korean School International okulundan Güney Koreli öğrenciler, tatil dönemlerinde depremzede çocuklara destek olmak üzere Malatya’ya geldi.

Güzelbahçe Belediyesi tarafından oluşturulan konteyner kent alanında etkinlik düzenleyen öğrenciler, Güzelbahçe Belediye personeli ile birlikte çocuklarla güzel vakit geçirdi.

Özel Korean School International öğretmeni yapan MinjuKang, "Tatil dönemindeyiz. Bu dönemi tatil yaparak geçirmektense deprem bölgelerindeki depremzedelere yardım etmek istedik. Özellikle çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Yaptığımız çeşitli etkinliklerle çocuklarla zaman geçiriyoruz. Çok tatlı ve sevimliler. Bize de çok sevecen davrandılar" dedi. Konteyner kent sorumlusu olarak bölgede görevlendirilen Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günay, “Acının dili, dini, rengi olmuyor. Dünyanın diğer ucundan gelerek burada çocuklarımızın o acı gününü bir nebze de olsa unutmalarını sağlamak için çaba gösteren Güney Koreli gençlere teşekkür ediyorum. Tatile gitmeyip depremzede çocukların yanına gelmeleri gerçekten çok kıymetli bir davranış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.