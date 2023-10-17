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Ege'de 2 bin yıllık geçmişi bulunan, binlerce yıldır insanlığa bereket getiren zeytinde hasat sezonu başladı. Tarihi, Turistik, kültürel ve doğal zenginlikleri, gastronomi kültürü, yüksek tarım ve hayvancılık potansiyelinin yanında Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Ege'de önemli bir yere sahip olan Aliağa'da zeytin hasadının başlaması dolayısıyla Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 18 Ekim Çarşamba günü 2. Zeytin Hasat Şenliği düzenlenecek.



Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney Aliağa'da tüm vatandaşları Hacıömerli Mahallesi’nde Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan, Gryneion Cafe ve Mesire alanında 18 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak olan ‘2. Zeytin Hasat Şenliği’ne davet ederek “Hasat sezonumuz bereketli olsun” dedi.



44 bin dekar zeytin alanının bulunduğu Aliağa'da 483 bin zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin üreticileri tarafından hasat sezonunda ortalama 12 bin ton zeytinin hasat edilmesi bekleniyor. Aliağa'da bu sezon 12 bin ton zeytinden 3 bin ton zeytinyağı elde edilmesi tahmin ediliyor. Aliağa ve çevresinde binlerce yıldır yaşamın kaynağı ve bereketin sembolü olan zeytin ve zeytinyağının hasat sezonu Aliağa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çok zengin bir programla açılacak.



Aliağa 2. Zeytin Hasat Şenliğinde sabun yapımı, Zeytin Salamura ve Kırma Atölye etkinlikleri, zeytinyağı tadım yarışmaları, zeytinyağlı yemek yarışmaları, Tarlada Zeytin hasadı, Zeytinyağı fabrikası ziyareti, zeytin fidanı dağıtımları yapılacak. İkramlar ve müzik dinletileri eşliğinde yapılacak etkinliklerde katılımcılara çekilişle hediyeler de verilecek.



Aliağa 2. Zeytin Hasat Şenliği Programı

Tarih: 18 Ekim 2023 Çarşamba

Yer: Gryneion Cafe ve Mesire Alanı / Hacıömerli Mahallesi



10:00-11:00 Sabun Yapımı Atölyesi

11:00-12:00 Zeytinyağı Tadım Yarışması

12:00- Zeytin Salamura ve Kırma Atölyesi

12:30-13:00 Tarla Günü Zeytin Hasadı - (Yeni Şakran Ceza İnfaz Kurumu Zeytin Bahçesi)

13:15-14:00 Zeytinyağı Fabrikası Ziyareti- (M. Reşat Şengül Zeytinyağı Fabrikası / Yeni Şakran)

14:00 Firma Stantlarının Ziyareti - Gryneion Cafe ve Mesire Alanı / Hacıömerli

14:00-14:30 Müzik Grubu Dinletisi

14:30-15:00 Protokol Konuşmaları

15:00-15:30 Zeytinyağlı Yemek Yarışması

15:00-15:30 İkram

15:30-16:00 Müzik Grubu Dinletisi

16:00-16:30 Ödül Töreni

16:30-17:00 Zeytin Fidan Dağıtımı ve Katılımcılara çekiliş ile hediyelerin verilmesi

17:00 Kapanış