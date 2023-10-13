Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bütçeyi değerlendirdiği, gelen eleştiri ve soruları yanıtladığı konuşmasında 2019 yılından bu yana yaşanan felaketleri ve ekonomik krizi hatırlattı. Yerel yönetimlerin krizden en çok etkilenen kurumlar olduğunun ve belediye gelirleriyle ilgili yasal düzenleme yapılması gerekliliğinin altını çizen Başkan Batur şöyle konuştu:

“İller Bankası payımız, hak ettiğimiz payımız, yıl ortalamasına baktığımızda yüzde 25 civarında arttı. Tüm gelen zamlardan sonra, malzeme ve emtiayla ilgili ortalama giderlerimiz yüzde 200 arttı. Yüzde 180’lik bir eksi bütçeyi, yıl içinde bu noktaya getirmek gerçekten büyük bir başarıdır, büyük bir meziyettir. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, emekçi kardeşlerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konak Belediyesi olarak, duruşumuzla, İzmir’in kalbi Konak için, söz verdiğimiz projelerin en azından temelini atmış olacağız. Ülkedeki ekonomik krizin, belediyeler üzerinde büyük bir sıkıntı yarattığını hepimiz biliyoruz. Konak Belediyesi olarak ayakta kalan, kredibilitesi yüksek olan, kredi kullandığı zaman dönüşünü sağlayan bir belediyeyiz. Bizim tek isteğimiz belediye gelirleri yasasının çıkarılmasıdır. Bunu Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da sürekli dile getiriyoruz. Merkezi hükümet, belediyelere nefes aldıracak, belediyelerin gelirlerini artıracak, belediyelerin bundan sonraki süreçte yol yürümelerini sağlayacak tedbirleri almak mecburiyetindedir. Bu sadece CHP’li belediyeler için değil, yaklaşık 23 bin 900 belediyeyi etkileyen bir ekonomik sıkıntıdır.”

Yaşanan tüm olumsuzluklar ve ekonomik krize rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Batur, neden ve sonuçları da anlatarak şöyle konuştu:

“2019’dan sonra, yaklaşık bir buçuk yıl süren bir pandemi dönemi, İzmir depremi, planda olmayan bir hizmet binası yapımı, sonra ekonomik kriz, sonrasında Kahramanmaraş depremleri, arkasından yine ekonomik kriz. Bu kriz vatandaşlar kadar yerel yönetim bütçelerini de derinden sarstı. Bugün yaptığımız bütçenin hangi rakamlara geldiğini gördünüz. Hizmet binamızla ilgili üçüncü kez ihaleye çıktık. İhaleye sadece iki firma girdi. Firmalar neden ihaleye giremiyor. Çünkü ülkede belirsiz bir ekonomik gidiş var. Bizim en fazla kullandığımız kalem, asfaltta altyapı malzemesi bitüm. Tonu 7 bin liraymış, 15 bine çıkmış. Yüzde 115 artmış. Nervürlü demir, yüzde 90 artmış. Betonarme kalıp yapılması, yüzde 339 artmış. Geldiğimiz nokta bu. Belediye bu malzemelerle iş yapıyor, müteahhitler bu malzemelerdeki fiyat artışını hesaplayarak ihaleye giriyorlar. Biz ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz haftaki Cemevi ihalesine bir firma katılmış. Bizim yaklaşık maliyetimizin iki misli fiyat vermiş. Teminat yetersiz olduğu için ihaleyi iptal etmişiz. Hizmet binamızın ihale çalışmalarına aylar önce başladık. Teknik kurallara uyulmuş da biz mi vermemişiz. Unuttuk, kenara attık sanılmasın.”

Başkan Batur, Konak’ta her zaman hizmetten, vatandaşa ve kente fayda sağlayacak çalışmalardan yana olduklarını da vurgulayarak, “Hizmette devamlılık esastır. Gültepe Atatürk Spor Tesisiyle Toros Sosyal Tesisi yapımı başlamıştı, yüzde ellinin altında bir ilerleme kaydedebilmişti. Biz, kente fayda sağlayacak olan bu projelere devam etmekten yana tavır koyduk ve tamamladık” dedi.

Konak’ta kentsel dönüşümü başlattıklarını ve belediye olarak vatandaşı koruyarak devam ettiklerini bir kez daha vurgulayan Başkan Batur şunları söyledi:

“Kentsel dönüşümle ilgili projelere başlayan belediye başkanı olarak herhalde tarihe geçmişizdir. Başladık. Bu süreç içinde yaşanan sıkıntılar biliniyor. Biz kentsel dönüşümde çok samimi olduğumuzu oradaki vatandaşımız da biliyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzdeki ilgili teknik arkadaşları da Toros’ta görevlendirdik. 5 No’lu bölgenin sahadaki uygulamasıyla ilgili çalışmaları takip ediyorlar. Vatandaşımızla sözleşmeyi belediye yapacak, ihaleye belediye çıkacak. Bizim formülümüz vatandaşı koruma formülü. Vatandaş üçüncü şahıslara esir olmayacak. Malları ellerinden alınmayacak.”