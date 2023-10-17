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Yeryüzündeki cennet Çeşme’nin dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Ilıca Plajı “4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvası”na ev sahipliği yaptı. 2’şer kişiden oluşan 87 takımın katıldığı turnuvada, 4 masa hakemi ve 40'a yakın saha hakemi görev aldı.

Organizasyon tarafından belirlenen yemler dışında yem kullanımının yasak olduğu turnuvada, her tutulan limit üstü balık için katılımcılara 10 puan verildi. Belirlenen limitlerin altındaki balıklar ise tekrar denize bırakıldı. Turnuva sonunda, İzmir Sportif Olta Balıkçıları Grubu'ndan Hüseyin Polat Timur ve Melih Yenilmez 428 puanla birinci, turnuvaya bireysel olarak katılan Alperen Özyer ve Ali Özyer 425 puanla ikinci, Karşıyaka Balık Av grubundan Ertan Mutlu ve Okan Güzel ise 421 puanla üçüncü oldu.

Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, katılan yarışmacılara başarılar dileyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Yaptığımız yatırımların yanı sıra düzenlediğimiz etkinliklerle Ekim ayının ortasında olduğumuz bugünlerde Çeşme'de hareketlilik devam ediyor. Yaptığımız etkinlikler ve yatırımlarla Çeşme'de turizm sezonunu, önce 6, 8 ve sonunda da 12 aya hep beraber, Çeşmelilerle, Çeşme için çıkaracağız” dedi.

ESCODER Başkanı Köksal Şahin, gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Kocaeli ve Çeşme'de, aynı anda bu turnuvayı gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından turnuvaya katılım oldu. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Turnuva, Çeşme Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşti. Dernek olarak, elimizden geldiğince amatör balık avcılığına destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz de var. 3-4 ay kadar sonra Down Sendromlu çocuklarımız için bir proje gerçekleştireceğiz” diye konuştu.