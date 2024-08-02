Bursa’da yaklaşık 50 yıldır servis taşımacılığı ve lojistik alanında faaliyetlerini sürdüren Güngör Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güngör, ‘Tecrübe Paylaşımları Serisi’ programı kapsamında Genç MÜSİAD’ın konuğu oldu. Aynı zamanda MÜSİAD üyesi olan Ahmet Güngör, şirketin başarısının, kurucusu olan rahmetli babası Mehmet Güngör’ün hayatının başından sonuna değerlendirilmesiyle anlaşılabileceğinin altını çizdi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa’nın Kültürpark’ta bulunan dernek merkezinde gerçekleşen program, MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Atalay, Bursa Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mesih Çil, yönetim kurulu üyeleri ve Genç MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genç MÜSİAD üyelerinin sektöründe başarılı iş insanlarının girişimcilik öykülerini dinleyerek deneyimlerinden yararlanmasının amaçlandığı ‘Tecrübe Paylaşımları Serisi’ programının konuğu Güngör Turizm’in sahibi Ahmet Güngör oldu.

‘GÜNGÖR TURİZM’İN BİRİKİMİNİ GENÇ MÜSİAD ÜYELERİNE AKTARMAK İSTEDİK’

MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Atalay, geçtiğimiz günlerde Güngör Turizm’e yaptıkları ziyarette Ahmet Güngör ve Güngör Turizm’in başarısının püf noktalarını Genç MÜSİAD’a anlatmanın çok iyi bir etkinlik olacağını düşündüklerini belirtti. Deneyimlerini aktarmak üzere programa katılan Ahmet Güngör’e teşekkürlerini ileterek ve Güngör Turizm’in kurucusu Mehmet Güngör’ü rahmetle anarak devam eden Atalay, “Mehmet Güngör ağabeyimiz çok önemli bir değerimizdi. Hayırsever, toplum için çok kıymetli çalışmalar yapan, toplumun farklı kesimleri için çok değerli hizmetlerde bulunmuş önemli bir şahsiyetti. Hem böyle bir şahsiyeti genç üyelerimize tanıtmak hem de Güngör Turizm’in yürüdüğü başarı yollarını yakından tanımak adına toplanmış bulunmaktayız.” şeklinde konuştu. Ayrıca Atalay, İran’da şehit edilen İsmail Haniye’yi de rahmetle anarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

‘BURADA OLMAMIZ BİR ŞEYLERİ DERT ETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR’

Bursa Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mesih Çil ise yaptığı konuşmada, ABD Parlamentosunda dakikalarca alkış alan Siyonist Netenyahu’nun Ortadoğu’yu kana bulamaya devam ettiğini ve İsmail Haniye’nin İran’da şehit edilmesi ile saldırı dozunun iyice arttığının altını çizdi. Başkan Çil, “Bugün burada olmamız insanlık olarak dertlerimizin olduğunun göstergesidir. Değerli üyelerimizle beraber şehrimizin değerlerinden olan Güngör Turizm’in başarı hikayesini dinleyeceğiz. Güncel ekonomik sıkıntılar herkesin işlerini etkiler durumda, bu etkenlere rağmen bugün burada MÜSİAD çatısı altında bulunuyor olmamız çok değerli. Katılımları için Ahmet Güngör’e, değerli üyelerimize ve desteklerinden dolayı Sayın Halil Atalay’a şükranlarımızı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

‘MÜSİAD BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’

Bursa’nın servis taşımacılığı alanında en büyük firmalarından olan ve mazisi 50 yıla dayanan Güngör Turizm’in başarı hikayesini anlatmak üzere üyesi olduğu MÜSİAD’da ağırlanmaktan şeref duyduğunu belirten Ahmet Güngör, “Yaptığımız iş itibariyle birçok derneğe üyeliğimiz bulunuyor. İnsanın bulunduğu yerde gönlünü okşayan bir nokta vardır ve MÜSİAD da benim için kıymetli yer. Yaklaşık 20 yıl boyunca Güngör Turizm’in çatısı altında rahmetli babam Mehmet Güngör’e yol arkadaşlığı yaptım. Bizlerin bir başarı yolculuğu varsa bu yolculuğun babamın hayat hikayesinden başlaması gerektiği düşüncesindeyim. Bizler aslen Bursa’nın Dağ yöresindeniz. Babam çocuk yaşında Bursa’ya göç ediyor ve mücadele vermeye başlıyor. Lise sonrası tamirhane dükkânı açıyor ve aynı zamanda fabrika servisi çekerek Güngör Turizm’in temellerini atıyor. Bugün ise Güngör Turizm yaklaşık 300 aracıyla günde 15 bin kişiye hizmet veren bir firma haline geliyor. Bugünlere gelmemizde Rahmetli Babam Mehmet Güngör’ün emekleri çok büyük. Huzurlarınızda kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Değerli MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Atalay ve Bursa Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Mesih Çil’e nazik davetleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.