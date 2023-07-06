Kuşadası’nda göreve geldiği günden bu yana kentin değişimi ve gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, mümkün olan her fırsatta hemşehrilerinin sorunlarını dinlemeye ve çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Gurup Sitesi’ni ziyaret etti. Site yönetimi ve sakinleriyle buluşan Başkan Ömer Günel’e birim müdürleri ve ENERYA Aydın Gaz Dağıtım A.Ş İl Müdürü Osman Ersöz de eşlik etti. Toplantıda site sakinlerinin talep ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, ENERYA’nın Gurup Sitesi’ne yakın zamanda yapacağı doğal gaz altyapı yatırımı sayesinde bölgede artık uzun yıllardır yaşanan sorunun ortadan kalkacağını belirtti.

Öte yandan Başkan Ömer Günel, ENERYA Aydın Gaz Dağıtım A.Ş İl Müdürü Osman Ersöz ile birlikte Türkmen Mahallesi’nde eylül ayında gerçekleştirilecek olan yeni doğal gaz yatırımlarını da yerinde inceledi. Planlanan çalışmalar hakkında Ersöz ve birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Ömer Günel, hedeflerinin Kuşadası’nda doğal gaz kullanımını kent geneline yaymak olduğunu belirterek, “Gurup Sitesi’nin doğal gaz sorununu çözmek için ENERYA ekipleri ile birlikte sitemizi ziyaret ettik. Merak edilen soruları ve çözüm süreçlerini birlikte konuştuk. ENERYA’nın gerçekleştireceği doğal gaz çalışmalarının site sakinleri ve Türkmen Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

