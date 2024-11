10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında Güzelbahçeli gençler Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Kaymakamlığı, Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçe sınırlarında oturan veya okuyan 9-13 yaş, 14-25 yaş kategorilerinde yarışmaya katılan gençler arasında düzenlenen “Geleceğimiz Atatürk için söylüyor” 6. şarkı yarışması Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’ Tuncel Kurtiz Salonu’nda yapıldı. Programa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

‘ONUN IŞIĞI GELECEĞİMİZİ AYDINLATIYOR’

Günün anlam ve önemi belirten konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bugün burada, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere toplandık. Onun aziz hatırasını yaşatmak, fikirlerine ve mirasına sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Şarkı Yarışması, Atatürk'ün sanata, müziğe ve kültüre verdiği değeri hatırlatmak için özel bir anlam taşımaktadır.Büyük önderimiz, her zaman gençlerimizin sanatla, kültürle ve bilgiyle donatılmış bireyler olarak yetişmesini arzulamış; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyerek sanatı halkına her zaman rehber olarak göstermiştir. Biz de bugün burada, Atamızın açtığı yolda yürüyor, onun değerlerini gençlerimize ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz.Yarışmamıza katılan tüm gençlerimize ve onları destekleyen ailelerine ve emek veren öğretmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Güzelbahçe Belediyesi olarak, her zaman kültür-sanatın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Ulu önderimizi saygıyla anarken, Onun ilke ve inkılapları ışığında yolumuza devam edeceğimizin sözünü veriyorum” diye konuştu.

‘ŞARKI YARIŞMASINA KATILANLARA ALBÜM’

6 yıldır düzenlenen ‘Geleceğimiz Atatürk İçin Söylüyor’ şarkı yarışmasına katılanlar için bir albüm yapılacağını söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı ve projenin yaratıcısı Devrim Seyrek, “Altıncısını yaptığımız bu anlamlı etkinlik, bizler için büyük önem arz ediyor. 6 yıldır bu etkinlikte çok güzel anılar biriktirdik. Sevgili başkanımla konuştuğumuzda,Üçüncü şarkı yarışmasından itibaren bugüne kadar şarkı yarışmalarına katılıp kategorilerinde birinci olan çocuklarımızı stüdyoya sokup, yarışmada söyledikleri şarkılarıyla birer albüm yapacağız, belediye kültür yayınlarından bu albümü çıkartacağız. Hepimizin evinde gururla dinleyeceği bir tarihi anı olarak kalacak. Emek veren, başta çocuklarımıza, öğretmenlerimizi ve bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay’a teşekkür ediyor, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Jüri Başkanı ve Müzisyen Korhan Özgören, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Müzik öğretmeni Cansu Kırca Kuzu, Grup Tualin Kurucularından Gitarist, Müzisyen Ertuğrul Perşembe, gençleri birçok ölçüt üzerinden değerlendirdi. Finale kalan 13 genç, sahne performanslarının yanı sıra, sesini doğru kullanma, şarkıyı ritmine uygun seslendirme, şarkı sözlerini doğru söyleme ve şarkıyı doğru tonda seslendirme üzerinden jüriden puan topladı.

Jüri üyelerin değerlendirmesi sonucu 9-13 yaş grubunda; Mehmet Gökay Önder birinci, Janset İskenderoğlu ikinci ve Peren Nacaroğlu üçüncü oldu. 14-25 yaş grubunda; Nilsu Gencel birinci, Buse Uzun ikinci, Almira Kara üçüncü oldu. Birincilere yarım, ikincilere çeyrek üçüncülere ve tüm finalistlere gram altın hediye edildi.

Program sonunda jüri üyelerine ve katkı sunanlara çiçek, plaket ve katılım belgeleri verildi.