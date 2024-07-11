Güzelçamlı Mahallesi’ne Başkan Ömer Günel’in ilk 5 yıllık görev süresinde 113 milyon liralık yatırımla 43 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, bölgedeki 3 sokağın daha üstyapısını yenilemek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 7084, 7085 ve 7086’ıncı sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’nde üç sokağı daha yenilemek için harekete geçti. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 7086’ıncı Sokak’ta kilit parke taşı döşemek için çalışma başlattı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmada, 500 metre uzunluğunda bordür imalatı da yapılacak. Ardından 7084 ve 7085’inci sokaklar da kilit parke taşıyla kaplanacak. Böylece yıldızı Başkan Ömer Günel ile parlayan Güzelçamlı, yaklaşık 6 bin 500 metrekare daha yeni yola kavuşacak. Mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmalarda Kuşadası Belediyesi bugüne kadar bölgeye 113 milyon liralık yatırımla 43 kilometre yeni yol kazandırmıştı.

Haber: Ömür Yapıcı