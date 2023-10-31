Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini açıkladı. Kura sonuçları, aynı gün e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Hac kuralarıyla ilgili paylaşım yaptı.
Başkan Erbaş, paylaşımında, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin" ifadelerine yer verdi.
Adaylar, Hac kura sonuçlarını 2 Kasım Perşembe saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.