Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Konya’daki öğrencilik yıllarından ilham alan Aran, bankacılıkta kariyer ve geleceğe dair deneyimlerini paylaştı.KONYA (İGFA) - Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KTO Karatay Üniversitesi’nde “Bir Liderin Gözünden Bankacılıkta Kariyer ve Bankacılığın Geleceği” konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Meram Ortaokulu ve Gazi Lisesi mezunu olan Aran, kendi kariyer yolculuğunu anlatırken, hediye edilen 1984-1985 mezuniyet albümüyle duygusal anlar yaşadı.

Söyleşiye Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, İş Bankası Genel Müdür Yardımcıları Suat E. Sözen ve Sezgin Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öztürk, “Bankacılık, yeni ekonomi düzeninde girişimciliğin temel destekçisi. Aran’ın deneyimleri öğrencilerimize ilham olacak” dedi.

“SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN, DEĞİŞİM İÇERİDEN BAŞLAR”

Aran, Konya’daki öğrencilik yıllarından bankacılıkta teknolojiyle dönüşüm hayali kurduğunu belirterek, “Sevdiğiniz iş size enerji verir, bir amacınız olunca her şey anlam kazanır. Ortaokul ve lisede bankacılığın bilgisayarla yapıldığı bir dünya hedefledim. Kendi potansiyelinizi keşfedin, çözmek istediğiniz problemi bulun” diye konuştu.

Program, Selçuk Öztürk’ün Aran’a 1984-1985 mezuniyet albümünden özel tasarım tablo hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.