Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" diyerek operasyon bölgelerindeki son faaliyete yönelik bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1830906589982695597

Kaynak: igf