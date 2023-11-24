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Hamas ve İsrail arasındaki kanlı savaş tüm şiddetiyle devam ederken rehine takası ve ateşkes konusunda tarafaların uzlaşmaya vardığı açıklandı. Peki bu ateşkes ne kadar kalıcı olabilecek? Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, İsrail’in bir sonraki hedefinin Gazze’nin güneyi olduğunu söyledi.Oğuzhan Osman BİLGİN - Aslı YEŞİLYURT - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - İsrail-Hamas arasındaki savaşta rehine takası ve ateşkes süreci bir süredir arabulucular üzerinden konuşulan bir konuydu. Bu konuda iki taraf da belirli başlıklar üzerinde uzlaşıya vardı ve kısa süreli bir ateşkesin yanında rehine takası konusunda da anlaşmaya varıldığı açıklandı. Ancak harabe haline dönüşmüş bir Gazze var ve 2 milyona yakın insan yerinden olmuş durumda. Ateşkesin kalıcı olup olmayacağı ve Gazze'yi nasıl bir geleceğin beklediği konusunu Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için analiz etti.

"İSRAİL'İN SONRAKİ HEDEFİ GAZZE'NİN GÜNEYİ"

İsrail'in saldırıları, Gazze'nin güneyine yayma çabası içerisinde olduğunu kaydeden Dr. Barış Adıbelli, "İsrail ordusunun bu 4 günlük ateşkes sürecinde ordusunu bu hedef doğrultusunda yeniden organize edeceği konuşuluyor. Bu çatışma sürecinde de 14 binden fazla insan hayatını kaybetti. Gazze'nin yarısı harabeye döndü. Peki bu konuda nasıl bir adım atılacak?" dedi.

Rehine takası konusunda ilk etapta ABD vatandaşlarına öncelik tanınanacağına dair söylentilere işaret eden Adıbelli, şu anda rehine takası sürecinde sadece İsrail vatandaşlarının serbest bırakılacağının konuşulduğunu da belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreci Netanyahu'ya siyaseten bir can suyu verilmesi olarak görüyorum. Netanyahu'ya karşı hem kendi ülkesi içerisinde hem de uluslararası alanda çok yoğun bir kamuoyu baskısı vardı. Ateşkes, bu baskıyı bertaraf etme adına Netanyahu için önemli bir adım oldu. Her ne kadar 4 günlük bir ateşkes süreci olsa da İsrail, eğer rehineler serbest bırakılmaya devam edilirse ateşkes sürecinin 100 güne kadar uzayabileceğinin sinyallerini verdi." dedi.

"İSRAİL HAMAS'I YOK ETME FİKRİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL"

Rehine takası ve ateşkes konularında anlaşılmış olsa da bu durumun, İsrail'in kafasında mevcut olan Hamas'ı tamamen yok etme fikrini değiştirmediğine dikkat çeken Adıbelli, "Netanyahu Hamas'ı ortadan kaldırma hedeflerinin değişmediğini açıkladı. Hangi yaş grubuna ait rehinelerin bırakılacağı konusunda da şu anda bir netlik yok. 19 yaş altı grup serbest bırakılacak denmişti. Bu yaş grubunun üzerinden serbest bırakılan rehineler olacak mı henüz net değil." ifadelerini kullandı.

"BLİNKEN KALICI ATEŞKES ÖNEREBİLİR"

Önemli olan noktanın ateşkes sonrasında nasıl bir ortam olacağı olduğunun altını çizen Dr. Barış Adıbelli şöyle konuştu:

“İsrail saldırılara devam edecek. ABD her ne kadar Gazze'nin güneyine olacak harekatı destekleyemeceğini söylemiş olsa da böyle bir harekat halinde İsrail'e destek verecektir. Planlanan Blinken-Netanyahu görüşmesinde Blinken kalıcı bir ateşkes de önerebilir ancak her halükarda Gazze'nin kuzeyi insansızlaştırılmış bir hale getirildi."