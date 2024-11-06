Oniki E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nda ERP yazılımlarının gelecekteki gelişim trendleri konuşulurken, nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri analitiği ile birlikte de ERP sistemlerinin daha proaktif ve öngörülü bir yapıya bürüneceğini açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - Oniki E-Ticaret E-İhracat Konferansı bu yıl 30 Ekim’deWyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirildi. Oniki bu konferansta e-ticaret ve e-ihracat alanında çözüm üretmiş olan markaları, yazılım ve teknoloji şirketlerini; bu alandaki çözümleri arayan ve E-Ticaret - E-İhracat yapan ya da yapmayı planlayan KOBİ’leri, üreticileri ve girişimcileri bir araya getirdi.

HarmonyERP CEO’su Ahmet Enes Güneş, yapay zeka teknolojisinin kullanılmasıyla katılımcıların en doğru şekilde eşleşmelerini sağlamayı amaçlayan konferansta hem sponsor hem de stant sahibi olarak yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Networking, e-ticaret ve e-ihracat alanında üretim yapan üreticiler, bu ürünleri alıp satışını yapan satıcılar ve ekosisteme çeşitli çözümler sunan hizmet ve servis sağlayıcı firmalar ile bir araya geldik. Pandemi ile birlikte hızla gelişen e-ticaret ve e-ihracat ülkemizde de ilerleme kaydetti.

Türkiye 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla 1.6 trilyon liralık e-ticaret rakamına ulaştı. 2024 yılı sonunda ulaşmayı hedeflenen rakam ise 3.3 trilyon lira. Bu çok önemli bir oran. Sektörde ERP yazılımlarının yeri çok büyük. Dijitalleştirme, iş süreçlerinin fiziksel özelliklerinin dijital özelliklere dönüştürülmesi sürecini oluştururken dijital dönüşüm, bir kuruluşun tüm alanlarına dijital teknolojiyi entegreetmek için uyguladığı süreç. Gelecekteki gelişim trendleri arasında yapay zeka ve makine öğrenimi önemli bir yer tutacak. Bu teknolojiler, veri analizi ve tahminleme süreçlerini daha akıllı hale getirerek karar destek sistemlerini güçlendirecek. Bu sayede, tasarım ve test aşamasındaki simülasyonlar çok daha başarılı şekilde gerçekleştirilerek gerçek hayat koşullarına çok daha hazır ürünler tasarlanabilecek. Ayrıca, nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri analitiği ile birlikte ERP sistemleri daha proaktif ve öngörülü bir yapıya bürünecek. ERP sistemleri, tüm bu veri kaynaklarının doğru şekilde koordine edilmesini ve üretim süreçlerinin maliyet ve verimlilik açısından optimize edilmesini sağlayacak.” şeklinde konuştu.

