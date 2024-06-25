Manisa Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önüne geçmek amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. 150 personel ve 52 ekiple, il genelinde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, ekiplerin gündüz saatlerinde larva ve haşere ilaçlaması, gece saatlerinde ise uçkun ilaçlamasını yaptığını ifade etti.MANİSA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreme ortamları artan karasinek, sivrisinek ve larvasitlere yönelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece ve gündüz kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarda vatandaşların yaz ayını rahat bir şekilde geçirmesi hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Vektörlerle mücadele 12 aylık süren bir çalışmadır. Yaz aylarında bu çalışmalarımız daha çok artmaktadır. 150 personelimiz ve 52 ekibimizle beraber, ihtiyaca yönelik 24 saat çalışma yapmaktayız. Ekiplerimiz gündüz, larvasit, rezideül ve yeşil alan uygulamaları yapmakta, geceleri ise uçkun ilaçlamasını yapmaktadırlar. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak, popülasyon artışı ilimizde görülmektedir. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz ayı geçirmeleri için tüm ekiplerimiz canla başa görevini yerine getirmektedirler” İfadelerinde bulundu.

VATANDAŞLARIMIZ DA BİZLERE DESTEK OLABİLİR Haşere ile mücadelede Manisalıların da desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekleyen İnce, “Sivrisinek oluşumunun yüzde 86’sı insan eliyle oluşmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. Sivrisinek durgun sularda oluşmakta ve bir sivrisinek, 300 tane yumurta üretebilmektedir. Bahçelerimizde, balkonlarımızda bulunan saksı altlıkları, bidon ve kova gibi içerisinde durgun suların değiştirilmesiyle vatandaşlarımız bu mücadelede bizlere destek olabilirler” ifadelerinde bulundu.