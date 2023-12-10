Tahmini Okuma Süresi: dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan ve Kernek Külliyesi’nde başlatılan, Hasta ve Yaşlı Bakım Kursuna katılan kursiyerler hem mesleki belge elde ediyor hem de hasta ve yaşlı yakınlarına daha iyi bakabileceklerini öğreniyorlar. MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı içerisinde Kernek Külliyesi’nde eğitim ve atölye çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan ve Kernek Külliyesi’nde başlatılan, Hasta ve Yaşlı Bakım Kursuna katılan kursiyerler hem mesleki belge elde ediyor hem de hasta ve yaşlı yakınlarına daha iyi bakabileceklerini öğreniyorlar.

Hasta ve Yaşlı Bakım kurs öğretmeni Sena Nur Zeyveli, “Hasta ve yaşlı bakımlarının nasıl yapılacağını uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. Profesyonel bir şekilde ilk yardımın, hasta bakımının nasıl olacağını öğretiyoruz. Kursumuzda eğitim süresi 1,5 aydır. Kurs sonunda kursiyerlerimize sertifika veriyoruz. Bu sertifika ile hastanelerde, huzurevlerinde iş imkânı bulabilirler” dedi.

Kursiyer Sevda Yücel de, “23 Kasım’da Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu’na başladım. Derslerimizi uygulamalı olarak yapıyoruz. Hocalarımız çok değerli insanlar. İnşallah sertifikalarımızı da alacağız. İnşallah hem evde, hem hastanede, hem huzurevlerinde yaşlılarımıza fayda sağlarız” şeklinde konuştu.

Kursiyer Seçil Aslantaş ise, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu’na katıldık. Kursumuz toplamda 1,5 ay sürecek. Kursu bitirdikten sonra sadece maddi boyutu değil, manevi boyutu da bizim için önemli olacak. Kurs hocamız, kursun başlangıcında işin özellikle manevi tarafına vurgu yaptı. Hem teorik hem de uygulamamalı olarak bu kursu arkadaşlarımızla birlikte tamamlayacağız. 1,5 ay sonunda sertifikalarımızı alacağız. Sertifikalarımızla birlikte huzurevi ve hastane gibi yerlere çalışmak için iş başvurusunda bulunabiliriz. Ancak biz daha çok bakıma muhtaç insanlar için manevi yöne değer veriyoruz. Umarım hocalarımızla birlikte kursumuzu verimli bir şekilde tamamlarız” sözlerine yer verdi.

Kernek Külliyesi’nde başlatılan Hasta ve Yaşlı Bakım kursu hakkında bilgi veren Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Küçük, “Kernek Külliyesi Kadın Yaşam ve Spor Merkezi’mizde meslek edinme kursları veriyoruz. Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu’muzda kadınlarımızı, genç kızlarımızı ve bir farklılık katarak erkekleri de dâhil ettik. Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içindeyiz. Hocalarımız, Halk Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendiriliyor. Kursumuz 1,5 ay sürecek. Kurs sonunda kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifikalarını veriyoruz. Almış oldukları sertifikalarla hastanelerde, hasta bakım merkezlerinde iş bulabiliyorlar. Bu kursu açarken ilk hedefimiz meslek edindirmeydi. Ben de sağlıkçı kökenli bir insanım. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Hepimizin anneleri babaları ve akrabaları var. Kendi evimizde aile bireylerine baksak bile, bu bakımları profesyonel bir şekilde yapalım istedik. Amacımız meslek edindirme. ‘Ben çalışmak istemiyorum; ancak ailemdeki hasta veya yaşlıya profesyonel bir şekilde bakmak istiyorum’ diyen kadınlarımız ve erkeklerimiz de kursumuza dâhil oldular. Kurslarımız sabah ve öğleden sonra olmak üzere yarım gün şeklindedir. Eğitimlerimiz uygulamalı, cansız mankenler üzerinde işlem yapabiliyorlar. Alt değiştirmeden ilk yardıma kadar tüm eğitimler uygulamalı olarak veriliyor. Anlatımla, pratik çok farklı olduğu için kursu uygulamalı olarak UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ) desteği ile projeyi başlattık.

Kadın Aile ve Gençlik Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak UNDP’den aldığımız hibelerle kuaförlük, protez tırnak, bilgisayar işletmenliği ile hasta ve yaşlı bakım kursumuzu açtık. Projelerimizin devamlılığını esas alıyoruz. Bu projede bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.