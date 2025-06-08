İzmir Büyükşehir Belediyesi, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu İzmir Metrosu’nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışına hastaneye ulaşımı kolaylaştıracak yaya tüneli yapıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlardan da gelen talepleri değerlendirerek İzmir Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışına yeniden düzenleme getiriyor.

Bu kapsamda araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu hastaneye ulaşım inşa edilen yaya tüneli sayesinde kolaylaşacak.

Son aşamaya gelen çalışmalar kapsamında hastane bahçesinde yürüyen merdivenlerin ve asansörün olduğu bir giriş ve çıkış noktası oluşturuluyor.

Yer altında yaya tüneli yapılarak istasyon ile hastane birbirine bağlanıyor. Yurttaşlar araç trafiği ve açık hava koşullarına maruz kalmadan istasyon ve hastane arasında güvenli erişim sağlayabilecek.

Tünel, yaz aylarında tamamlanacak.