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Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği için gerçekleştirdiği eğitimlere devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hem sahada hem de kamu binalarında çalışan personelin güvenliği için gereken önlemleri alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenlendi.

İş Güvenliği Uzmanı Helin Uluç ve M.Arif Kaya tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde büyükşehir bünyesinde görevli personele 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgiler verildi.

Personele sağlıklı bir çalışma ortamın sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ile çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden korunması, çalışma veriminin arttırılması için iş ile çalışan arasındaki uyumun önemi anlatıldı.

Yetkililer, personellerin can güvenliği açısından verilen eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaştı.