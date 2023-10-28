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Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Hatay Valiliği tarafından organize edilen törende Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlarla birlikte yer aldı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenklerin sunulması ile başladı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Masatlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl mesajını okudu.

Tören Vali Masatlı’nın Anıt Şeref Defteri’ni imzalaması ile sona erdi. Anıt Alanı’nda düzenlenen törenin ardından Antakya Şehitliği’ne geçildi. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ile deprem şehitlerinin ruhları için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.

Başkan Vekili Yücedal şehit yakınları ile sohbet ederek acılarına ortak oldu.