Hatay'ın Defne ilçesinde Halk Temsilcileri Meclisi, Defne Belediyesi önünde yaptığı eylemle bankamatik memurlarının açıklanmasını istedi.HATAY (İGFA) - Hatay'da CHP'li Defne Belediyesi eş, dost, akraba atamalarıyla gündeme geldi. Belediye yönetimi kabul ettiği ve "çözüm" sözü verdiği soruna ilişikin adım atmadı, atmak isteyenlere de engel oldu.

Türkiye Komünist Partisi Belediye Meclisi Grubu ve Defne Halk Temsilcileri Meclisi'nden belediye önünde yapılan basın açıklamasında, atamalardan ihalelere tüm usulsüz uygulamaları tek tek sıralandı ve "Belediyeyi yönetemiyorsunuz" denildi.

'MAAŞ ALIYOR AMA HİÇBİR ŞEKİLDE İŞE GELMİYOR'

Defne Halk Temsilcileri Meclisi adına konuşan Hizam Hasırcı, aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın akrabalarının da bulunduğu çok sayıda kişinin çalışmadan belediyeden maaş aldığını öne sürdü. "Lütfi Savaş'ın yengesi bu belediyeden hem de üst düzey yönetici olarak maaş alıyor ve hiçbir şekilde işe gelmiyor" diyen Hasırcı, "Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgür birinci meclis toplantısında bunu kabul etti ama aradan geçen 7 aylık süreçte kendisi hakkında hiçbir işlem yapmadı. CHP'de yöneticilik yapan, burada istihdam edilenler mesai saatinde nasıl oluyor da parti çalışması yapıyorlar? Belediye bu maaşı parti çalışması yapsınlar diye mi veriyor?" diye sordu.

Bu konudaki sorularının yanıtsız bırakıldığı aktaran Hasırcı, belediye yönetimine "Neden açıklamıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

"Bu ülkenin gariban çocukları işsiz gezerken arkasına bir para babasını alanın çalışmadan, işe gelmeden belediyeden para aldığını biliyoruz. Bunlardan hesap soracağız demiştik. Meclis üyelerimiz hesap sormak için önergeler verdiler ama maalesef yanıtsız kaldı.

Öte yandan eylemde iki soruna daha değinildi. Açıklanmayan ihaleler ve bağışların hesabını soracaklarını belirten Hizam Hazırcı, usulsüzlüğe izin vermeyeceklerinin altını çizdi.