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Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, alt zeminin tamamlanması ile beton asfalt çalışmalarına en kısa süre içerisinde başlanacağını açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. HATAY (İGFA) - Kış aylarının gelmesiyle yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli ile Yalangoz Mahalleleri arasındaki sathi kaplama ve stabilize yolda 5 km’lik asfalt hazırlıklarına başladı.

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