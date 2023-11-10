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Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Fedai Yücedal başkanlığında toplanan mecliste gündeme alınan 51 madde ve gündem dışı 2 madde görüşülerek karara bağlandı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, Antakya EXPO alanı A Blok’ta bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gündemin 9. maddesinde yere alan, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından hazırlanan, (JCI) Junior Chamber İnternational HUB gençlik merkezi projesi ile ilgili tüm iş ve işlemlere ilişkin protokol ve sözleşmeleri imzalamaya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a yetki verilmesi oylanarak kabul edildi.

Toplantıda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kadın Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi oluşturulması ile ilgili gündem dışı madde görüşülerek oylandı. Meclis üyelerin oylarıyla oluşturulmasına karar verilen merkezin, yaşlı, engelli, kadın ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, ilgili konularda eğitimler vermek, sosyal destek konularında bilgilendirme sağlamak, gerekli olduğunda kurumlara yönlendirmek ve bilinçlenmelerini sağlamak, ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni ve nakdi yardım yapmak, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulması planlanıyor.