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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam ederken, "Çiftçiye Destek, Toprağa Nefes" projesini büyütüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Çiftçiye Destek, Toprağa Nefes” adlı kırsal kalkınma projesi kapsamında Belenli çiftçi hemşerilerini ziyaret ederek alıç, sumak, badem, ceviz fidanı ve buğday tohumu desteğinde bulundu.

Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında çiftçi hemşerilerine desteğini sürdüren Başkan Savaş, Hatay’daki tarımın gelişmesi ve üreticinin rahatlaması için tohum ve fidan desteğinin devam edeceğini ve daima üreticinin yanında olduğunu ifade etti.

“ÇİFTÇİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Belenin kırsal kesimlerindeki 5 mahalleye ziyaret gerçekleştiren Savaş, vatandaşların doğal beslenmesi ve üretime katkı sağlamak adına çiftçinin yanında olduğunu belirterek, “Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bütçelerinin bir kısmına destek olmak ve üretime katkı sağlamak amacıyla hep yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Projenin 700 aileye daha katkı sağladığını vurgulayan Savaş, “Yükte hafif ama pahada ağır fidanlar köylerimize hayırlı olsun. Amacımız bu ürünler sayesinde kırsaldaki vatandaşlarımızın kendi kendine yeter hale gelmesi ve rızıklarının karşılanmasıdır. Ürün vermeye başladıkça çiftçimiz kazanmaya başlayacak, hepsine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fidan ve tohum desteğini alan vatandaşlar ise çiftçiye yapılan desteklerden dolayı Başkan Savaş başta olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.