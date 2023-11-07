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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile birlikte “Haydar Aliyev’in Bir Millet İki Devlet Vizyonu ve Kafkasya’da Yeni İş Birliklerine Doğru” başlıklı sempozyuma katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde Erciyes Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi iş birliği ile “Haydar Aliyev’in Bir Millet İki Devlet Vizyonu ve Kafkasya’da Yeni İş Birliklerine Doğru” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve il protokolü ile birlikte katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyum, Türkiye ile Azerbaycan İlişkileri ve Karabağ Meselesi konulu iki oturumda gerçekleşti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, açılış konuşmasında üniversite olarak misyonlarının çok çalışmak, çok araştırmak ve bilimsel, teknolojik gelişmelerde her zaman ön planda yer almak olduğunu vurguladı.

Daha sonra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Haydar Aliyev’in vizyon ve düsturunu anlattı. Büyükelçi Mammadov, el ele, sırt sırta, omuz omuza verdiklerini belirterek, bu gibi sempozyumların önemli fırsatlar sunduğuna işaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, gençlere nasihatlerde bulundu. Akar, “Gençliğin gerçekten değeri önemlidir. Milletinize, bayrağınıza, sancağınıza yardımcı olabilmeniz için sizin en iyi şekilde donanımlı olmanız lazım. Bu bilgileri alabileceğiniz en önemli yer de okullarımız, üniversitelerimizdir” diye konuştu.

Gençlerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç da “Öğrencilerimiz ile bir araya geldiğimiz sempozyumda İkinci Karabağ Savaşı’nda yaşananları ve kazanılan zaferi anlatan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar’a konuşmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.