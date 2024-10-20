Yurt genelinde bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildi. Meteoroloji, İç Ege ve İç Anadolu'da don hadise beklendiğinden zirai üreticilerin bu konuda dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yükseklerinde kar bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim Pazar gününe yönelik hava tahmin raporunu yayımladı.

Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava tahmin raporunda kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunurken, İç Ege ve İç Anadolu'da don hadise beklendiğinden zirai üreticilerin bu konuda dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kuvvetli uyarılarda yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması, rüzgârın ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.