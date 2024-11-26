Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanan şüphelilerin; Terör örgütüne üye olmak, Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya; Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-26" operasyonlarınde 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü "Gürz" operasyonlarının 26'ncısı 18 ilde gerçekleştirildi. DEAŞ örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 20'si ututlandı. ANKARA (İGFA) - Gürz-26 operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.