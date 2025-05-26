İHS Teknoloji’nin Seyahat Kuralı Platformu, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların yasal yükümlülüklere hızlı ve ekonomik bir şekilde uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Konuyla ilgili konuşan İHS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sayın; "Seyahat Kuralı gibi Kripto Şirketlerine spesifik düzenlemelerden, genel KYC, AML , Şüpheli İşlem İzleme ve CDD süreçlerine kadar FinTech'lerin tüm uyum ihtiyaçlarını tek bir çatı altında, uçtan uca karşılıyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA)- İHS Teknoloji’nin Seyahat Kuralı Platformu, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların yasal yükümlülüklere hızlı ve ekonomik bir şekilde uyum sağlamasını mümkün kılıyor. AML (Kara Para Aklama) kontrolleriyle entegre çalışan platform, uluslararası CDD (Müşteri Kimlik Tespiti) süreçlerini uluslararası regülasyonlara uygun bir şekilde otomatikleştiriyor. Aynı zamanda, dark web izleme ve hesap açılışı, Login ve varlık transferi işlemlerindeki şüpheli aktiviteleri tespit ederek, işlem güvenliğini en üst düzeye taşıyor.

İHS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sayın, “Yönetilen Uyum Servislerimiz, FinTechler’in karmaşık ve değişen regülasyonlara hızlı ve uygun maliyetle uyum sağlamalarını mümkün kılarak, asıl işlerine odaklanmalarını sağlıyor. Biz uyum yükünü üstlenirken, Fintech’ler inovasyon ve müşteri deneyimine yatırım yapabiliyor. Seyahat Kuralı gibi Kripto Şirketlerine spesifik düzenlemelerden, genel KYC, AML , Şüpheli İşlem İzleme ve CDD süreçlerine kadar FinTech'lerin tüm uyum ihtiyaçlarını tek bir çatı altında, uçtan uca karşılıyoruz. Böylece sürdürülebilir bir uyum ve risk yönetimi altyapısı sunuyoruz" dedi

Seyahat Kuralı (Travel Rule) Nedir?

Seyahat Kuralı FATF’ın 16 No’lu regülasyonu kapsamında, kripto varlık transferlerinde gönderen ve alıcıya ait kimlik ile işlem bilgilerinin güvenli bir şekilde transfer edilen tutarla birlikte bir sonraki finansal kuruluşa iletilmesini zorunlu kılıyor. Bu uluslararası düzenleme, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele için dijital finans dünyasında daha fazla şeffaflık ve denetim sağlayan yeni bir dönemi başlatıyor.

Türkiyede Seyahat Kuralı Zorunluluğu

MASAK, FATF ile ile uyumlu olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların “Seyahat Kuralı” düzenlemesine uyum sağlamasını zorunlu hale getirdi. 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete ile duyurulan ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Tedbirler Yönetmeliği” kapsamında yürürlüğe giren yeni düzenleme uyarınca, 15.000 TL üzerindeki kripto transferlerinde, gönderen ve alıcıya ait bilgilerin hizmet sağlayıcılar arasında güvenli şekilde iletilmesi artık şart.

Kripto para sektöründe finansal suçların ve kara para aklamanın önlenmesi amacıyla getirilen bu standart, Türkiye’de de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve MASAK’ın hazırladığı mevzuat kapsamında hizmet sağlayıcıların Haziran ayı sonuna kadar uyum sürecini tamamlamasını öngörüyor.