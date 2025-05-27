Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Resmi Gazete'de yayımladığı dört yeni damping tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, yerli üreticiyi korumak ve adil ticareti sağlamak için Çin menşeli bazı ürünlere yönelik soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik yeni damping tebliğleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı tebliğler, yerli üreticilerin dampingli ithalat karşısında korunmasını ve ticarette adil şartların sağlanmasını hedeflenirken, yayımlanan tebliğler, özellikle Çin menşeli ürünlere odaklandı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yerli üreticiyi haksız rekabetten ve dampingli ithalattan korumak için yeni ve sıkı önlemler devreye sokulmuştur,” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, adil ticaret ortamını sağlama ve milli üretimi destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Halihazırda 130 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirlerin alındığının altı çizilen açıklamada, ayrıca 9 üründe 14 adet nihai gözden geçirme soruşturması ve 9 üründe 23 adet damping soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu çalışmalarla ilgili soruşturmaları nasıl başlatıldığı konusu da belirtilirken, tebliğlerin ayrıntılarına yer verildi.