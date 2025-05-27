Bambum, İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisinden 7 gün 24 saat canlı yayın başlatarak Türkiye’de ilke imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Üretim süreçlerindeki şeffaflığı ve güveni artırmak amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak önemli bir uygulamayı hayata geçiren Bambum, İstanbul Hadımköy’de bulunan 12 bin metrekarelik üretim tesisinden, markanın web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz canlı yayın başlatıldı.

Aylık 500 bin adet üretim kapasitesiyle tam doluluk oranında faaliyet gösteren firma, inovasyona dayalı yerli üretimi ve sürdürülebilirlik anlayışıyla sektörde fark oluşturdu.

Üretime olan bakış açılarının sadece ürün ortaya koymakla sınırlı olmadığını söyleyen Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, şeffaflık ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu adımı müşterilerimizle aramızdaki güven bağını daha da pekiştirmek amacıyla attık. Üretimin her aşamasını açık bir şekilde sergileyerek yerli üretimin geldiği noktayı göstererek sektöre ilham olmak istiyoruz. Tüketici bilincinin her geçen gün arttığı son dönemde gösterdiğimiz bu şeffaflık adımı ile güven tazeleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.