Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediği bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, elim olayla ilgili yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili Bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğinden anlık bilgi aldığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen İletişim Başkanı Altun, "Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmî kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.