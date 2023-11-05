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İletişim Başkanlığı, dijital platformlardaki, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı" ve e-ifade çağrısı içeren mesajlar hakkında açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) -Sahte reklam filmleri ve kısa mesaj dolandırıcılıkları hakkında açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan TV kanalı PBS'e 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığının kaydedildiği açıklamada, dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zekâ ile üretildiği kaydedilid.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur" denilen açıklamada, "Bazı cep telefonlarına gelen, 'Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı. Sanık olarak ifadenizi e-ifade uygulaması üzerinden veriniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Kısa mesajdaki link, kullanıcıları zararlı bir uygulamanın kurulumuna yönlendirmektedir. Bu kurulumun yapılması halinde zararlı yazılımla telefonunuz ele geçirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.