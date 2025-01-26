Huawei, kullanıcılarına bağımsız tablet deneyimini sunmayı hedefleyen MatePad SE 11 LTE modelini Türkiye’de satışa sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Huawei MatePad SE 11, 11 inç büyüklüğünde, 16,7 milyon renk desteğine sahip bir IPS LCD ekran ile geliyor.

SIM kart ile GSM şebekesi üzerinden internete bağlanabilmesi, geniş ekranı, gelişmiş çoklu görev özellikleri ve uzun pil ömrü ile MatePad SE 11, hem günlük işler hem de eğlence için ideal bir tablet deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

165,86 mm x 246,94 mm x 7,85 mm boyutlarındaki ince gövdesi ve yaklaşık 499 g ağırlığıyla MatePad SE 11, seyahatlerde ya da günlük hayatta kolayca taşınabiliyor.

Yalın ve modern tasarımı, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayarak teknolojiyi tarzla birleştiriyor.

Huawei MatePad SE 11 LTE, 6 bin 499 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden teknoloji meraklılarının beğenisine sunuldu.