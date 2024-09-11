Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun davetlisi olarak, Zeytinburnu’nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun davetlisi olarak, Zeytinburnu’nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Eski Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde inşa edilen kompleksle ilgili, Türkoğlu ve ekibi tarafından bilgilendirilen İmamoğlu’na, İBB bürokratları da eşlik etti. İmamoğlu ve Türkoğlu, inceleme gezisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Davetinden dolayı Türkoğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan İmamoğlu, “Bugün, geçmişte Abdi İpekçi Spor Salonu olarak bildiğimiz bu alanda oluşturulan, basketbol odaklı, çok geniş bir kompleksi birlikte gezdik. Farklı birimleriyle çok zengin bir alan. Hem altyapı düşünülmüş hem milli takıma kadar çalışmalar yapılmış hem de halkın buraya geldiğinde çevreyle uyumlu birtakım ihtiyaçlarını giderici birtakım alanlar tasarlanmış. Açıkçası, mimarisini de uyumlu bulduğumu ifade edeyim. Geçmişteki Abdi İpekçi'ye saygı duyan bir üslupla geliştirilmiş. Aynı zamanda çevreyi de tarihi surlar başta olmak üzere, yarımadayı da uyumlu bir şekilde karşılayan bir tasarımla bütünleşmiş. Mimarına da teşekkür etmeyi unutmamak gerekir” diye konuştu.

“BURANIN BİR ULAŞIM PLANINA İHTİYACI OLDUĞUNA KARAR VERDİK”

Anadolu Efes, Galatasaray ve milli takım maçlarının merkez içindeki salonda oynanacağı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktaran İmamoğlu, "Devletimizin farklı kurumlarına ait birtakım alanlar var. Onlarla da belki vizyonel bir çalışmayla, bu bölgenin çevresini de -madem böyle bir çekim kuvveti var- ona göre dengeli bir gelişim planının hem Zeytinburnu'na hem yakın bölgeye ve İstanbul'umuza çok değer katacağını düşünüyorum" dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise açıklamasında, Basketbol Gelişim Merkezi’mizde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Amaçlarının başta İstanbul'daki basketbol severleri, daha sonra Türkiye'deki basketbol severleri bir çatı altında basketbolu daha iyi yerlere getirmek olduğunu kaydeden Türkoğlu, "İçerisinde büyük salonun olduğu ve yanında küçük salonları birlikte, toplam 5 salonun olduğu bir merkezimizi, içerisinde basketbol lisemizi ve kütüphane müzesi olarak planladığımız gibi, Basketbol Gelişim Merkezi’mizi Sayın Başkan’ımıza detaylı olarak anlattık. Kendisi, bizi burada yalnız bırakmadı. Yalnız bırakmayacağını da söyledi. Tekrar ilgi alakalarından dolayı ve bizi bu süreçte yalnız bırakmadığı için Sayın Başkan’ımıza teşekkür ederim” dedi.