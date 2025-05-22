Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması’nın sergisi, bu kez farklı bir mekânda sanatseverlerle buluştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ilk kez bir sergi beğeniye sunulurken, terminali kullanan yolcuların ilgisini birbirinden özgün eserler çekti. Sergiyi ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk eşlik etti. Terminalde günlük hayatın içinde sanatla buluşmanın önemine dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Biz istiyoruz ki bu şehir artık sanatla, sanatçıyla anılsın. Sanat Şehri Denizli hayalimiz var. Bu yolculuğumuzda sanatı şehrin her tarafına egemen hale getirmek istiyoruz. Denizli’ye gelen ve ayrılan vatandaşlarımızın bu eserleri görebileceği bir yer olsun istedik. Hafta boyunca su temalı karikatür sergimizi görebilecekler” ifadelerini kullandı.

“GELİN HEP BERABER SUYA SAHİP ÇIKALIM

“Su ve Çevre” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserlerin önemli bir farkındalık yaratacağına inandığını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Suya sadece Denizli’de değil, ülkemizde ve dünyanın her yerinde sahip çıkmak gerekiyor. Suyun olmadığı bir hayatta yaşamamız mümkün değil. Gelin hep beraber suya sahip çıkalım, suda tasarrufu hep beraber sağlayalım” dedi.

45 ülkeden, 968 eserin ‘Su ve Çevre’ temasıyla yarıştığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, hafta boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde vatandaşlarla buluşacak.