Kocaeli Gölcük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor turnuvalarında dereceye giren okullar ödüllendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, voleybol, 3x3 basketbol, futbol ve futsal turnuvaları düzenlendi.

Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen; turnuvalarda dereceye giren okullara ödülleri törenle takdim edildi. Ödül Törenine Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, dereceye giren okulların öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

BAŞKAN SEZER TEBRİK ETTİ

Dereceye giren okullara ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Dereceye giren ve turnuvaya katılan takım ve sporcularımızı tebrik ediyor, genç sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.